Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile havacılık ve seyahat teknolojileri şirketi Hitit, çocukları masa tenisiyle buluşturmak üzere iş birliğine imza attı. Türkiye’de 2018 yılından bu yana yürüttüğü Uçan Raketler projesiyle 474 okulda 180 bin çocuğa ulaşan Hitit, ITTF’in proje partneri olarak masa tenisinin dünya genelinde daha fazla çocuğa ulaşmasını sağlayacak.

Lansmanda T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve ITTF Asbaşkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, ITTF Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Petra Sörling ve Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç bir araya geldi.

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Hitit olarak toplumsal fayda yaratmayı kurumsal sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Uçan Raketler ile edindiğimiz deneyim, doğru bir model ve güçlü paydaşlıklarla çocukların spora erişiminde kalıcı bir fark yaratılabileceğini gösterdi. ITTF ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini de farklı kurumların bilgi birikimlerini ve deneyimlerini ortak bir hedef doğrultusunda buluşturması açısından son derece değerli buluyoruz. Sürdürülebilir sosyal faydanın, çocuklara sunulan fırsatların kalıcı hale gelmesi ve onların gelişimine uzun vadede katkı sağlamasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz.”

OKULLARA DESTEK GELECEK

ITTF’in 2026 yılından bu yana yürüttüğü School Programme, ilkokul çağındaki çocukların masa tenisiyle tanışmasını ve bu sporu okullarında düzenli olarak yapabilmesini amaçlıyor. Program kapsamında okullara masa tenisi ekipmanları sağlanıyor, beden eğitimi öğretmenlerine temel eğitimler veriliyor ve öğrencilerin düzenli spor yapabileceği etkinlikler düzenleniyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve ITTF Asbaşkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Masa tenisi, okullarda en çok ilgi gören spor branşlarından biri. Çocukların masa tenisiyle buluşmasını amaçlayan böylesine kıymetli bir projede Hitit’in desteğini almak bizleri çok mutlu ediyor. Bugüne kadar Türk masa tenisine önemli katkılar sunan Hitit’in, bu iş birliğiyle birlikte dünya masa tenisine de katkı sağlayacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”

ITTF School Programme’ın pilot uygulamaları Namibya, Togo, Grenada, Guatemala, Kırgızistan ve Pakistan’da gerçekleştirildi. Altı ülkede 25 okulda 518 çocuğa ulaşan program kapsamında 168 etkinlik düzenlendi. Okullara masa tenisi ekipmanları sağlanırken öğretmenlerin de sürece dahil edilmesiyle çocukların spora erişiminin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlandı.

ITTF Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Petra Sörling Türkiye’nin okul projeleri alanındaki deneyiminin küresel ölçekte değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:“Üye federasyonlarımız büyüdükçe ITTF ve masa tenisi de büyüyor. Bu büyümeyi sağlamanın en etkili yollarından birinin okullardan başlamak olduğuna inanıyoruz. Her masanın bir masa tenisi masasına dönüşebildiği, bir raketle kolayca yapılabilen bir spor dalına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Türkiye’nin okul projeleri alanında edindiği güçlü deneyimi küresel bir platforma taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hitit’in kurumsal kültürünün, kadın liderliğine dayanan güçlü geçmişinin ve yönetim anlayışının ITTF’nin gelecek vizyonuyla örtüştüğünü düşünüyorum. 227 üye federasyonumuzla bugün bu iş birliğini küresel ölçekte hayata geçirecek olmaktan büyük gurur duyuyor, Hitit’e dünya masa tenisi ailesine hoş geldiniz diyorum.”