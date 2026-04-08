İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisindeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu’na giren bir erkek, kadın öğrenciler tarafından çamaşırhanede üstsüz şekilde yakalandı.

Yurt binasına kaçak yollarla giren erkeğin, öğrenci odalarının kapılarını açarak içeridekilere el salladığı öne sürüldü. Durumu fark eden öğrencilerin ihbarı üzerine kampüse çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay sırasında toplanan öğrenciler, şahsa saldırmak istedi. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

'GÜVENLİK NASIL FARK ETMİYOR?'

Sosyal medya üzerinden tepkilerini sürdüren öğrenciler şu ifadelerle yönetime seslendi:

"Kadınların yurda giriş çıkış saatleri, yurt içinde ne giydikleri her gün denetlenirken nasıl oluyor da kadınların yaşam alanında saatlerce yurt yönetimi ve güvenliği tarafından fark edilmeden kalabiliyor?

'İTÜ YÖNETİMİ HESAP VERSİN'

Bir kez daha söylüyoruz, yaşam alanlarımızda güvenliğimizin tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz! Sorumlu yurt ve İTÜ yönetimi hesap versin!"