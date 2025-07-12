İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan İTÜ Rektörü Hasan Mandal, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler atanmış rektöre, sırtlarını dönerek alkışlar ve ıslıklarla beraber tepki gösterdi.

Ayrıca Taşkışla Yerleşkesi’nde düzenlenen Mimarlık Fakültesi mezuniyet töreninde ise öğrenciler, Dekan Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu'nu alkış, ıslıklar ve sloganlar eşliğinde protesto etti.