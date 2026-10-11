Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 107 metre boyundaki "IVYAN" isimli kimyasal tanker, saat 19.10 sıralarında Kanlıca önlerinde makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle sürüklenen gemi için yapılan ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalara tahlisiye botları ile kurtarma römorkörleri yönlendirildi. GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI Olay nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. Ekiplerin gemiye yönelik kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ Gelişmenin üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 Botumuz, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

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