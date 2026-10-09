TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun kellesini almak için UEFA’nın düzenlediği strateji toplantısı için gittiği Berlin’den bugün dönecek. Saat 14.00’te Riva’da TFF Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, istifa ve seçim. Biri istifa edecek ama kim?

BİRİNCİ SENARYO

TFF’nin bir grup yöneticisi salı günü yaptığı toplantıda İbrahim Hacıosmanoğlu’nun koltuğu boşaltması konusunda görüş birliğine vardı. Hacıosmanoğlu bu karara uyarsa TFF, 3 ay içinde seçimli olağanüstü genel kurula gidecek. Bu süreçte de TFF yöneticilerinden biri başkanlığa vekâlet edecek.

İKİNCİ SENARYO

Hacıosmanoğlu istifa etmezse salı durum değerlendirmesi yapan ikisi yedek dört yönetici istifasını verebilir. İstifaların sayısı önemli. İstifalar yönetimdeki üye sayısını 8’in altına indirirse TFF olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalacak. TFF’nin yedek yönetim kurulu üyeleri Hacıosmanoğlu taraftarı.