“Öğrenciler, AKP’nin kitap listesini okuyacak” başlığıyla yayınlanan haber sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, “Neresini düzeltelim” diyerek, haberimize tepki gösterdi.
Bu haberi okuyan veliler ise çocuklarına tavsiye edilen kitapları çocuklarından önce okuyunca skandal ortaya çıktı.
EĞİTİMCİLER İNCELEDİ
Vali Gül himayesindeki, “İstanbul Okuyor, Ben Okuyorum” projesi kapsamında önerilen VakVak Yayınları’ndan çıkan İyilik Dükkanı adlı kitap ilkokul öğrencilerine tavsiye edilmişti.
İslamcı Yazar Mevlana İdris’in kitabı, İstanbul’daki 6-10 yaş arası 5.6 milyon ilkokul öğrencisine okutuldu.
Velilerin, Eğitim İş 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş’a yaptığı şikayetler üzerine kitap, eğitim uzmanlarına inceltildi.
İyilik Dükkanı adlı kitapta; anne, baba, babaanne, öğretmenler ve sınıf arkadaşlarına karşı öğrencilerin kaba, saba ifadeler kullanması, yalan söylemesi, kurnazlık yapması, akranlarına ve hayvanlara karşı şiddetin sıradanlaştırıldığı saptandı.
Ortaokul öğrencilerine önerilen Mustafa Kutlu’nun, Uzun Hikaye adlı kitabı da incelendi.
Eğitimciler, “İntihar etme, kadına şiddet, alkol kullanımı, küfür, argo, kız kaçırma, ortaokul çağında kaçıp evlenme, sigara kullanımı, okulu değersizleştirme, kadına hakaret” içeren 36 ayrı suç unsuru tespit etti.
Türk Dil Kuralları’na aykırı olan kitapta, ‘tren’ yerine 10 ayrı yerde ‘tiren’ diye yazılırken, “Kıravat, filim, tüfenk’ gibi çok sayıda hatalı kelime belirlendi.
CİMER’E ŞİKAYET EDECEKLER
Diriliş, Dergah gibi dergilerde yazan Mevlana İdris’in, “İstanbul Okuyor, Ben Okuyorum” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine 11 kitabının tavsiye edildiği görüldü.
Aileler ve eğitimciler, ilkokul öğrencilerine İyilik Dükkanı ve ortaokul öğrencilerine de Uzun Hikaye kitaplarının okutulmamasının durdurulması için CİMER’e şikayet edeceklerini söyledi.