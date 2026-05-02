Belce Örü Erçin

İstanbul’da nisan ayında fiyat artışları hız kesmedi. Yaza doğru normal şartlarda düşmesi beklenen enflasyonda frenler bir türlü tut- madı. ABD/İsrail ve İran arasında devam eden savaştan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3.74, yıllık bazda ise yüzde 36.83 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu için öncü kabul edilen İTO enflasyonundan sonra gözler 4 Mayıs Pazartesi gününe çevrildi. İTO nisan enflasyonunda özellikle giyim ve ayakkabı grubundaki fiyat artışlarında mevsim değişiminin etkili olduğu belirtildi.

HEDEF YALAN OLDU

Konut ve haberleşme kalemlerinde kamu kaynaklı fiyat ayarlamalarının belirleyici olduğu açıklandı. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 11.09 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Bu kalemi yüzde 8.80 ile konut, yüzde 6.49 ile haberleşme izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.57 artış görüldü. TÜİK takvimine göre nisan ayı enflasyonu 4 Mayıs saat 10.00’da açıklanacak. Beklentiler enflasyonda yukarı yönlü artışa işaret ediyor. TÜİK martta enflasyonunun yüzde 1.94, İTO ise yüzde 2.97 arttığını açıklamıştı. Nisanda ise enflasyonun daha da hızlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı Finans anketine katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.19 oldu. Merkez Bankası’nın anketinde de beklentiler reel sektör ve hanehalkı için 12 ay sonraki enflasyonun yüzde 33’ün üzerinde olacağına işaret ediyor. Merkez’in 2026 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 16.

Gübrede yıllık fiyat artışı %100’ü aştı

Nisanda markette 40 ürünün 18’inde, üreticide de 31 ürünün 10’unda fiyat artışı yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 48.7 ile yeşil soğanda gerçekleşti. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı ise yüzde 393.7 ile en fazla elmada görüldü. Elma üreticide 18 lira 75 kuruşa satılırken markette 92 lira 58 kuruşa kadar yükseldi.

Fiyatı en çok artan ürün ise 109.1 ile kuru soğan oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllık bazda gübre fiyatlarındaki artışın yüzde 100’ü aştığını, besi ve süt yeminde de yükselişin sürdüğünü belirtti.