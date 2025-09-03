Genç futbolcuları yetiştirip yüksek fiyatlara satan Fenerbahçe, önemli bir futbolcu fabrikası olma yolunda büyük işlere imza atıyor.

Ali Koç’un başkanlığı döneminde 250 bin Euro’ya transfer edilen Eljif Elmas, Napoli’ye 17.5 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Koç’un ilk önemli satışı olarak kayıtlara geçmişti.

Türk futbolunun yıldızı olacağı tespit edilen Arda Güler’i Gençlerbirliği’nden 1.4 milyon Euro’ya kapan Fenerbahçe, Barcelona ve Real Madrid’i yarıştırdı. Rekabeti Real kazandı ve Kanarya’ya 20+10 milyon Euro’yla 30 milyon Euro ödedi.

Yine 250 bin Euro’ya alınan Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a 30 milyon Euro’ya gitti.

Son olarak altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek, 22 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e transfer oldu.