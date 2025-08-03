İYİ Parti, Meclis'te açılım süreciyle ilgili komisyon kurulması aşamasına gelinmesiyle birlikte bu sürecin tehlikelerini halka anlatmak amacıyla mitingler düzenleme kararı aldı.

Buna göre "Birinci Vazifen" sloganıyla başlatılan mitinglerin ilki için 3 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 18.00'de Bursa Osmangazi Meydanı'nda yapıldı.

Miting alanındaki hazırlıklar sabah saatlerinde tamamlanırken, meydan Türk bayrakları ve Dervişoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Birlikte başaracağız, cumhuriyeti yaşatacağız” yazılı flamalarla donatıldı.

Meydanın girişine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" sözü yazılı afiş asıldı. İYİ Parti’nin miting görevlilerine ise "Görevli" yerine "Vazifeli" yazılı kartlar dağıtıldı.

Söz konusu mitinge Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, ATA Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) de katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na sert yüklendi. Dervişoğlu, "Bursa’daki Mert de işsiz, Diyarbakır’da, Van’da da Muğla’da da aynı yokluk, aynı çaresizlik var. 25 yıldır çözemediler, şimdi ayrıştırarak yönetmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

BAHÇELİ ÇIKIŞI: HESAP VERECEK

Konuşması sırasında bir yurttaşın "Bahçeli istifa" sloganı atması üzerine Dervişoğlu, kürsüden "Onun daha sırası var. Millete hesap verecek" çıkışını yaptı.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİ HEDEF ALIYORLAR'

TBMM'de kurulan "açılım" komisyonuna tepki gösteren Dervişoğlu, "Meclis'e kaçak eczane kurmuşlar. Bu ilacın özü zehirdir. Bu komisyon, Türk milletinin birlik ve beraberliğini hedef alıyor. Mazlumu mazluma düşman etmek istiyorlar" dedi.

'SADECE BİZİM İÇİMİZ YANDI'

Konuşmasında yakın dönemde yaşanan acılara da yer veren Dervişoğlu, "Peygamber ocağında susuzluktan evlatlarımızı kaybettik. Terörist inlerinde 12 şehit verdik. Yangında 10 kahramanımızı yitirdik. Kartalkaya’da diri diri insanlarımız yandı. Kimse sorumluluk almadı. Sadece bizim içimiz yandı” diye konuştu.

Dervişoğlu, cumhuriyetin tasfiyesi için kurulan bu komisyonun, "İmralı, Kandil, Balgat" hattında şekillendiğini söyleyerek, "106 yıl önce Türk milletini bölmeye çalışanlar bugün yine sahnede. Senaryoyu okyanus ötesinde yazmışlar. Başrolde yine Erdoğan var. Ancak bu kez kadro kalabalık" dedi.

'MİLLETİN KUTSALLARI TARTIŞMA MASASINDA'

Komisyonun asıl amacının kamuoyuna yanlış aktarıldığını ifade eden Dervişoğlu, "Adına ‘Terörsüz Türkiye’ diyerek başlattıkları bu kampanyada milli kimliğimiz, üniter yapımız, vatandaşlık tanımımız ve Lozan hedef alınıyor. Her şey kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Meclis bile süreçten bihaber” dedi.

İYİ Parti’nin komisyona katılmadığını yineleyen Dervişoğlu, “Biz komisyoncu değiliz. Bu milletin sırtına saplanan hançerin parçası olmayacağız. Komisyonumuz Türk milletidir. Aklımız onun aklı, vicdanımız onun vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

'UYARIYORUM: BU TUZAKTIR'

Yaklaşık bir yıldır sürece dair uyarılarda bulunduğunu belirten Dervişoğlu, “PKK ve Öcalan’ın taleplerini meşrulaştıracak her adım Türkiye’nin başına bela olur. Derdiniz anayasa ise zaten komisyonu var. Bu komisyonun amacı meşru siyaset değil, ihaneti örtmektir” dedi.

'APO’YA ÖNDER DİYENLERLE AYNI MASAYA OTURMAYIZ'

Konuşmasının son bölümünde “Teröristbaşı APO’ya önder diyenlerle, Mustafa Kemal’e hakaret edenlerle, devleti terörle eşitleyenlerle işimiz olmaz” diyen Dervişoğlu, “Amerikan büyükelçisinin aklını devlet aklı diye pazarlayanların kampanyasına boyun eğmeyeceğiz. Türk milletinin ahı var, hakkı var. Alacak" ifadelerini kullandı.