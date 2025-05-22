İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarıyla ilgili parti içi inceleme başlatıldığını duyurdu.

'SANA BUNU ALACAM KRAL'

İddiaya göre Toktaş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” şeklinde bir mesaj yazdı.

'KARANLIK ELLER VAR'

Toktaş, X hesabından yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille yalanlayarak, “Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir” dedi.

'AÇIKLAMASI MUTEBER'

Dervişoğlu ise Toktaş’ın açıklamasını ‘muteber’ bulduğunu belirtse de, partinin konuya verdiği önem nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

Dervişoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip etmek ve inceleme yapmakla görevlendirdiğini belirtti.

'İNCELEME BİTENE KADAR GÖREVDEN ALINDI'

İnceleme tamamlanana kadar Toktaş’ın Teşkilat Başkanlığı görevlerini bizzat üstleneceğini ifade eden Dervişoğlu, ayrıca İYİ Parti milletvekilleri Şenol Sunat, Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşçı’nın, Asu Kaya’yı ziyaret ederek konuyla ilgili görüşeceğini bildirdi.

'UMARIM GERÇEK ÇIKMAZ, ÇUKUROVA KADINIYIM'

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Asu Kaya ise, "Her şeye rağmen bu paylaşımı yapmamış olmasını ümit ediyorum.Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, bu kumpas bile olmuş bile olsa buna kadının konu edilmiş olması dehşet verici. En ağır şekliyle, Türkiye'deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız. Tüm bu iddiaların sonucunda bir soruşturma yürütecekler. Aynı zamanda hukuku bir adli tahkikat da başlayacak. Bunların sonucunu beklemeyi doğru buluyorum. Ben bir Çukurova kadınıyım. Köy kökenli bir ailenin kızıyım. Gerekeni gerektiği şekilde gerektiği zamanda en ağır şekilde yapmasını da bilirim. Ama taşıdığımız sorumluluk hem siyasi hem de toplumsal sorumluluk soruşturmanın sonucunu beklemeyi gerektiriyor. Umarım gerçek çıkmaz bu. Umarım Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.