2023 yılında İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Nebi Hatipoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AKP'nin kimsenin yaşam tarzına ve yediği içtiğine karışmadığını söyleyen Hatipoplu, Barlar Sokağı'nın kapatılmasını istedi.

Aynı zamanda AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hatipoğlu, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kent merkezinden çıkarılması gerektiğini savundu.

“RUHSATLARINI BİR GÜNDE İPTAL EDECEKTİM”

Barlar Sokağı’nın üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bulunmasını eleştiren Hatipoğlu, belediye başkanı seçilmesi halinde işletmelerin ruhsatlarını iptal edeceğini belirtti.

Hatipoğlu, “Ben buna karşıyım ve büyükşehir belediye başkanı seçilseydim bir günde hepsinin ruhsatlarını iptal edecektim” ifadelerini kullandı.

AKP’nin vatandaşların özel yaşamına müdahale etmediğini savunan Hatipoğlu, içkili işletmelerin genel olarak kapatılmasına karşı olmadıklarını, ancak bu işletmelerin kent merkezinde ve öğrencilerin yaşadığı bir bölgede toplu şekilde bulunmasını doğru bulmadığını söyledi.

“ESKİŞEHİR’İN DIŞINA GİTSİN”

Barların kent dışındaki belirli bölgelere taşınması gerektiğini dile getiren Hatipoğlu, “Eskişehir’in dışına, belli çevreyollarına gitsin açsın ama Eskişehir’in göbeğinde, üniversitelilerin yaşadığı mahallenin içinde bu Barlar Sokağı olamaz” dedi.

Hatipoğlu ayrıca bölgede zaman zaman kavga ve bıçaklama olaylarının yaşandığını öne sürerek güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

“ÖĞRENCİLER İÇİN KAFE VE SANAT ATÖLYELERİ YAPALIM”

Barlar Sokağı’nın bulunduğu alanın öğrencilerin sosyalleşebileceği farklı mekanlara dönüştürülebileceğini savunan Hatipoğlu, bölgede kafe ve sanat atölyeleri gibi alternatiflerin oluşturulmasını önerdi.

Hatipoğlu, öğrencilerin sosyalleşmesinin yalnızca bar ve gece kulüpleri üzerinden gerçekleşmek zorunda olmadığını belirterek, bölgede alkolsüz sosyal ve kültürel alanların oluşturulabileceğini ifade etti.

“VATANDAŞIN ÖZEL HAYATI”

AKP’nin insanların yediğine, içtiğine veya gezdiğine müdahale etmediğini söyleyen Hatipoğlu, “Bu vatandaşın özel hayatı. İster yer, ister içer” ifadelerini kullandı.

Ancak işletmelerin belirli bir bölgede yoğunlaşmasının farklı sorunlara yol açabileceğini savunan Hatipoğlu, Barlar Sokağı’nın mevcut konumunun değiştirilmesi gerektiğini yineledi.

Hatipoğlu’nun açıklamaları, Eskişehir’in kent merkezindeki eğlence hayatı ve Barlar Sokağı’nın geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.