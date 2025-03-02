İYİ Parti'den istifa eden bir isim daha CHP'ye katılıyor.

Kasım 2024'te İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in salı günü CHP'ye geçeceği iddia edildi.

Beker'e rozetini CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Beker, 2023'teki seçimlerde İYİ Parti'den Ankara 2'nci Bölge milletvekili seçilmişti. 16 Kasım 2024'te sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima ‘önce ülkemin, önce milletimin menfaati’ dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu...İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum."

Beker'den önce Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı ve Faruk Köylüoğlu gibi isimler de benzeri gerekçelerle o dönem partiden istifa etmişti.