Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisine katılan eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'a Akman Premium Otel'de düzenlenen törenle parti rozeti taktı.

"BEREKETLİ MEMLEKETİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN GELDİ"

Ağıralioğlu, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'ın Anahtar Partisi'ne geçmesine ilişkin "Geçmişte beraberdik, bugün de beraberiz. Sayın Tolga Akalın, hassasiyetini ve koordinatlarını ifade etmeye çalıştığım bu gayretin omuz vereni, gözünü ufka dikeni, bu uğurda mücadele etmeye söz vereni olarak bugün bize kuvvet verdi. Milleti adına hoş geldi, sefa geldi. Devleti, hak ettiği gücü bulsun diye geldi, devleti adına hoş geldi, sefa geldi. Çocukları kaygılı bir ülkenin bu kaygılarından kurtulmasını isteyen, milletin evlatlarına geldi. Bereketli bir memleketi ayağa kaldırmak için geldi. Hoş geldi, sefa geldi" dedi.

"TÜRK SİYASETİ YENİ BİR DÖNEMLE TAŞINACAK"

Tolga Akalın, rozet takdiminin ardından şunları söyledi:

"Bugün Türk siyasetinin yaş almışları, saygıdeğer büyüklerimiz, siyasi bütün donanımlarını bu soğuk savaş döneminde elde ettiklerinden dolayı Türkiye siyasetini bu soğuk savaş usul ve prensipleri üzerinden yönetiyorlar. Kurdukları tahterevalli modelinde, kurdukları; daha iyinin değil, daha kötünün tartışıldığı bir politik nizamın ne yazık ki tarafları oluyorlar. Şimdi Anadolu’dan yeni bir ses yükseliyor. Uzun yıllar bir başka zeminde beraber mücadele ettik. Türk siyaseti yeni bir dönemle tanışacak. Bu soğuk savaş neslinin milleti konsolide eden bu tahterevalli düzeni üzerinden, milletin değerleri üzerinden milleti çatıştırarak yönetmeye çalışan siyaset dili ve dönemi bitecek. Gelecekte sizinle omuz omuza mücadele etmekten ve edecek olmaktan dolayı iftihar ediyorum. Sinenizde bana verdiğiniz yerden dolayı her birinize şükranlarımı ayrı ayrı ifade ediyorum."