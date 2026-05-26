İYİ Parti'nin Kurban Bayramı dolayısıyla diğer siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin takvimi ve heyetleri açıklandı. Alınan karara göre İYİ Parti, mahkemenin mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimiyle bu bayramda bir araya gelmeyecek. İki parti arasında herhangi bir bayramlaşma trafiği yaşanmayacak.
KONUKLARI AĞIRLAYACAK HEYET
Bayramın ikinci gününde parti genel merkezinde düzenlenecek kabullerde İYİ Parti'yi temsil edecek isimler belirlendi. Konuk siyasi parti temsilcilerini, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Genel İdare Kurulu üyeleri Sevim Elif Babaoğlu ve Murat Doğan ile Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal'dan oluşan heyet karşılayacak. Bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi, DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetleri genel merkezde ağırlanacak.
İADEİZİYARET YAPACAK İSİMLER
İYİ Parti adına diğer siyasi partilere giderek bayramlaşma ziyaretlerinde bulunacak ekip de netlik kazandı. Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Fatma Gülümser Birol ve Adana Gençlik Kolları İl Başkanı Berkay Dikici'den oluşan parti heyeti, belirlenen siyasi partilerin genel merkezlerine giderek bayram tebriklerini iletecek.