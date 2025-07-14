Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef aldı.

Yaçın'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

-Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur. İP’in başı Müsavat Dervişoğlu, sözde milliyetçiliğinin zekâtından söz etmiş. Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır.

Dolayısıyla haramın ve hıyanetin zekâtı olmaz.

-Dervişoğlu’nun dudaklarından, birkaç yüzyılda müstemleke tipi aydınların ağızlarında birikmiş siyasi hamakat salyası taşmaktadır. Dili kirli, üslubu ahlaksız, seviyesi alçaktır.

-Aslında alçaklık da bir seviyedir.Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur.Müsavat Dervişoğlu’nu böylesine kudurtan, ağzından köpükler saçtıran nedir biliyor musunuz?

-Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin girişimleri ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kararlı duruşu ve iradesiyle bölücü terör örgütü dükkânı kapatmış ve ülkede Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır.

-Müsavat Efendi, bölücü örgütün kendini feshetmesinden, silahlı terörün bitmesinden yana mıdır, değil midir?

-Böylece Müsavat Dervişoğlu gibi milliyetçilik taslaklarının en önemli propaganda ve istismar vasıtalarından biri ellerinden alınmıştır.

-Dervişoğlu misali, politika yamakları işsiz kalmışlardır. Müsavat Efendi’yi azgınlaştıran; seviyesizlik, seciyesizlik ve karaktersizliğini zirveye çıkaran hususlardan biri de, Sayın Genel Başkanımızın daha 1980’lerde büyük bir ferasetle ortaya attığı 21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye vizyonunun hayata geçtiğini görmek olmuştur.

-Türkiye sadece içeride değil, bölgede ve dünyada dengeleri değiştirmiş, ezberleri bozmuştur. Türkiye, küresel bir aktör olarak gerek iç siyasette gerekse uluslararası alanda geri dönüştürülemez bir paradigma değişikliğine yol açmıştır.

-Dervişoğlu’nun çirkin fıtratını mısır tanesi gibi patlatan kızgın siyasi husumetin arkasında çaresizlik, kıskançlık, haset ve kifayetsiz muhterislik yatmaktadır.

-Zira Türk milliyetçiliğinin yegâne temsilcisi olan MHP’nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolü karşısında İP gibi politik taklit ve tağşiş partilerinin varlığının bir anlamı kalmamıştır.

-Milletimiz sormaktadır! Müsavat Efendi, bölücü örgütün kendini feshetmesinden, silahlı terörün bitmesinden yana mıdır, değil midir?

-İP, Türk milliyetçiliğine sekte vurmak için kurulmuş bir Nazist FETÖ projesi midir?"Terör saldırılarının devam etmesini neden bu kadar istemektedir?Müsavat Efendi, yeni şehit ve gazilerin gelmesini neden canhıraş feryatla istemektedir?

-Türk milletine sosyal barış ve kardeşliği, huzur ve sükûnu neden çok görmektedir?

-Türk devletinin bekasını temin için attığı adımlardan neden bu kadar rahatsızdır? Türkiye’nin küresel ölçekte önlenemez yükselişinden niçin bu kadar memnuniyetsizdir? İP, günümüzün Avrupa siyasetinden ilham alan yeni tür Nazi partilerine niye tıpatıp benzemektedir?

-İP’in başı, neden Mustafa Kemal Atatürk’e değil de Hitler’e özenmektedir?İP, Türk milliyetçiliğine sekte vurmak için kurulmuş bir Nazist FETÖ projesi midir? Son soru:Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı çabaları, Müsavat Efendi’nin neresine batmaktadır?

SERT YANIT

Semih Yalçın’ın bu çıkışına İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi.

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yalçın’a hitaben, "Uzun uzun yazılacak adam değilsin, İşine bak 'ApoooCCCuuu'" sözleriyle sert karşılık verdi.

Öztürk’ün, açılım sürecine yönelik eleştirisinde “Apocu” ifadesini ve ülkücülerin sembolü olan “CCC” harflerini birlikte kullanması dikkat çekti.