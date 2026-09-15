İYİ Parti, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'a ev yapıldığına iddiasına tepki gösterdi. "Satılık Bahçeli Villa: Deniz manzaralı, 250 metrekare kapalı alan, 500 metrekare bahçeli..." notuyla paylaşılan videoda, Öcalan'ı havuz başında meyve suyu içerken temsil eden görüntüler ile şehitlerin Türk bayrağı asılı evlerinden görüntüler yer aldı. Videoda, "Satılık bahçeli villa. Hayalinizdeki villaya sahip olmak için aranan şartlar: İdam cezasına çarptırılmış olmak, bir terör örgütünün kurucusu olmak, 50 bin vatan evladının katili olmak. Kefiller, malum" ifadeleri kullanıldı. Öcalan'a İmralı Adası'nda bir konuk inşa edildiği iddiaları Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yalanlanmıştı. Fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada Öcalan için ev yapıldığını söyledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.