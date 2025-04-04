RTÜK tarihinin en ağır cezalarından birini geçtiğimiz günlerde SÖZCÜ TV'ye verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek verilen 10 günlük yayın durdurma cezasına Türkiye isyan etti.

RTÜK kararına tepkiler aralıksız devam ederken SÖZCÜ'ye destek ziyaretleri de devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, RTÜK’ün 10 gün kapatma kararı aldığı SÖZCÜ TV’ye dün destek ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, beraberindeki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ve Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu ile SÖZCÜ TV’de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ile görüştü.

Silivri Hapishanesi Bastille gibi yıkılacak

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Bayram günleri küçükler büyükleri ziyarete giderlerdi. Ama öyle bir durumla karşı karşıyayız ki şimdi aile büyükleri evlatlarını cezaevinde ziyaret etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ekrem Bey’i ziyaret ettim. Açık ve net olarak söylüyorum, sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonların kurbanı olarak içeride yatıyor.”

OTOKRASİ TEMSİLİ

Silivri Cezaevi’ni Fransız İhtilali dönemindeki Bastille Hapishanesi’ne benzeten Dervişoğlu şöyle devam etti: “Bastille Hapishanesi’nin baskını Fransız İhtilali döneminde yaşanmıştır. Bastille’in işgali ve baskını hukuk ve demokrasi tarihine monarşinin yıkılışının öncüsü olarak geçer. Bugün Silivri’de inşa edilmiş düzeni Bastille Hapishanesi’ne benzetiyorum. Bastille’de nasıl o zamanlar monarşinin sembolüyse bugün de Silivri tek adamlığın ve otokrasinin sembolü haline dönüşmüştür. Bastille Hapishanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve de yıkıldıysa adınız gibi emin olabilirsiniz ki otokrasi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılar da mutlak suretle yıkılacaklardır.”

BastIlle Hapishanesi

Paris’te Fransız Devrimi’nin başladığı nokta olarak bilinir. 18 yüzyıl sonlarında hapishane taşları yerinden sökülerek yıkılmıştır. Bu taşlar daha sonra Concorde Köprüsü yapımında kullanılmıştır.