İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu zamana kadar hep doğruları konuştum. Bundan sonra konuşmak değil; çözmek, üretmek ve yapmak istiyorum. Bunun için desteğinize ihtiyacım var. İzmir'in bana sahip çıkmasını talep ediyorum" dedi.

Dervişoğlu İzmir programları kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda esnafı dinledikten sonra açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Kent lokantası probleminden bahsediliyor ama bunun çözümünü de esnaf söylüyor. Esnaf, 'Rekabet edeceğimize iş birliği yapalım' diyor. Bir belediye, halka elbette ucuz ekmek, yemek vermek isteyecektir. Bu belediye bütçesinden karşılanıyor. O bütçeyle ve esnafın önerisi ile çözüm yaratma düşüncesiyle tartışılsa bu problemler konuşulmaz. Söz veriyorum, bu konuyu ilgililere, bağlı bulundukları partinin siyasi parti başkanlarına ileteceğim. Bu çözüm öneriniz de inşallah sorun olmaktan çıkartılır. Esnafla anlaşarak bu ucuz gıda sağlanır" dedi.

'ESNAFIN DERDİ BENİM DERDİM'

Dervişoğlu "Artık esnafın vekili olmayı bıraktım, esnafın genel başkanı olmaya talibim. Esnafın dertlerinin çözülmesi ve dillendirilmesi noktasında sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum. Esnafın derdi benim derdim. Yabancınız değilim, siyasetteki tüm doğrularımın menşei sizsiniz. Sizin doğrularınızdan hareket ederek kendime siyasi yol haritası belirledim" diye konuştu.

'ANA, BABA DİLİMİZ İZMİRCE'

Esnaftan destek isteyen Dervişoğlu, "Sizin adınıza konuşmak için siyaset yapmayı sürdürüyorum. Bundan sonra da böyle devam edecek. Bu zamana kadar hep doğruları konuştum. Bundan sonra konuşmak değil; çözmek, üretmek ve yapmak istiyorum. Bunun için desteğinize ihtiyacım var. İzmir'in bana sahip çıkmasını talep ediyorum. İzmir'de bir tane genel başkanınız var. Müsavat sizin evladınız, kardeşiniz, ona sahip çıkmak da sizin en büyük göreviniz. Bize güç verin, destek olun. Bizim ana, baba dilimiz İzmirce. İzmir'in meselelerini, dertlerini kucaklayarak çözme iradesi sergileyecek olan da biziz. 'Verin yetkiyi görelim etkiyi' dediler ya. Bir kere bana verin yetkiyi, etkiyi görün Türkiye ne olacak" dedi