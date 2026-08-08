Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"28. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından Sincan 1 Nolu Cezaevinden isyan çıktığına dair yapılan açıklamalar nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur"