İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında ekonomi dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Program kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret eden Dervişoğlu ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

İktidarın esnafın sorunları noktasında çözümsüz kalmasını eleştiren Dervişoğlu, Türk siyasetinin yapısına dair önemli açıklamalarda bulundu. "Esnafın derdi benim derdim" diyen Dervişoğlu, siyaset anlayışının eksikliklerine dikkat çekti. "Türk siyaseti, hayatı boyunca KDV, vergi ve stopaj ödememiş insanlar tarafından yönetiliyor. Bu yüzden çözümün çok kolay olduğu alanlarda bile zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küçük Sorunların Çözümünde Boğulmuş Bir Türkiye İmajı Oluşuyor"

Sözlerine devam eden Dervişoğlu, Türkiye’nin küçük sorunları çözme noktasında boğulmuş bir imaja sahip olduğunu belirtti. Bu durumun, ülkenin geleceği için büyük bir engel oluşturduğuna dikkat çeken Dervişoğlu, siyasetin daha sorumlu ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

“Sizden İzmir’in Bana Sahip Çıkmasını İstiyorum”

Dervişoğlu, seçimler öncesinde İzmir’den destek talebinde bulunarak, Türkiye’nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. 7 yıldır krizdeyiz. Ancak krizin aşılması için doğru adımların atılıp atılmadığını tartışma noktasındayız" dedi. İzmir’in bu dönemde ses çıkarması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “İzmir, ses çıkarmak mecburiyetindedir. Bu sesi Ankara’ya taşımak İzmir’in emrine uyan siyasilerin görevidir” diyerek İzmir halkına seslendi.

"Bize Güç Verin, Bize Destek Olun"

Sözlerinin sonunda İzmir halkına çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Ben doğruları İzmir’de edindim, doğruları anlatmayı İzmir’de öğrendim. O yüzden benim söylediğim hiçbir şeyde isteklerinize ters düşen bir şey bulamazsınız" diyerek, İzmir halkından destek istedi. "Bize güç verin, bize destek olun. Bir kere de bana verin yetkiyi, görün etkiyi" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, kendisinin İzmir için hizmet etmeye kararlı olduğunu belirtti.