TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Görüşme saat 12.00 civarında başladı, 13.15 sıralarında sona erdi.

İki isim, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu şunları söyledi:

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YOL GÖSTERMESİYLE..."

"Terörsüz Türkiye konusuyla ilgili bu zamana kadar ifade ettiğimiz tüm karşı duruşlar bugün de geçerliliğini koruyor. Terörsüz Türkiye'yi bu ülkede yaşayan herkes ister Terörsüz Türkiye'yi istemeyen olmaz ama Terörsüz Türkiye'nin yol taşlarını bir terör örgütünün yol göstermesiyle yerleştirilmesi hususuna olan itirazımızı Sayın Meclis Başkanımıza da ifade ettim. Bu zamana kadar konuyla ilgili devlet katından saydığımız bilgilendirme yapan tek kişidir Sayın Meclis Başkanımız. Bu konuda sıhhat derecesi yüksek bilgilere ihtiyacı vardır kamuoyunun. O konuda da duyarlılık sergileneceği kanaatini taşıyorum"

"MEMNUNİYET DUYDUĞUMU BELİRTMEK İSTİYORUM"

Numan Kurtulmuş ise görüşmeye ilişkin olarak, "Bugün siyasi partilerimizin genel başkanlarını ve gruplarını ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Sayın Genel Başkan ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Türkiye siyasetinde farklı görüşlerin görüşmeleri paylaşması, Türkiye demokrasisine yapılacak en büyük katkılardan" diye konuştu.

"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANININ ÖNERDİĞİ KOMİSYON"

Dervişoğlu, komisyon çalışmalarına katılıp katılmayacakları sorusu üzerine; "Komisyonu kastettiğinizi anlamam mümkün değil. Bir taraftan Anayasa komisyonundan bahsediliyor bir taraftan bir siyasi partinin genel başkanının önerdiği komisyon var. Bizim kapımız görüşmeye kapalı değildir ama bizim açımızdan sıhhat derecesi yüksek bilgilerle gerçekleşmesi icap eden şeyler var. O sebeple sığ bilgilerle derin yorumlarda bulunmak istemiyorum. Bizim o bir partinin genel başkanının arzuladığı komisyonun teşekkülüyle alakalı karşı duruşlarımızın gerekçeleri bellidir. Daha üst düzey temaslarda da endişelerimizi de ifade ediyoruz" dedi.

Dervişoğlu'na Bahçeli'nin yaptığı komisyon çağrısına ilişkin katılım sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soru üzerine İYİ Parti lideri şu yanıtı verdi:

"NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ŞİFRELER ARASINDAN SÜZECEĞİM"

"Bahçeli'nin ağzından bir şey duymadım, bir yazılı açıklaması var, kendileri konuşursa ne demek istediğini ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim"