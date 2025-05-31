İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ temasları çerçevesinde Şarköy ilçesine bağlı mezarlıkta, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1993 yılında PKK’lı teröristlerce katledilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten’in kabirlerini ziyaret etti.
Kabir başında dua eden Dervişoğlu, Baba–kızın yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamadı. “Unutanın kanı kurusun” diyen Dervişoğlu’nun konuşması zaman zaman gözyaşlarıyla kesildi.
Dervişoğlu’na ziyarette partililer, yerel yöneticiler ve şehit aileleri de eşlik etti. Heyet, mezarlıkta bulunan diğer şehitlerin mezarlarına da karanfil bırakarak dua etti.
'BU ACILAR UNUTULMASIN'
Ziyaretin ardından konuşan Dervişoğlu, Türkiye’nin birliğini hedef alan terör saldırılarının yarattığı acının, toplumsal hafızada silinmemesi gerektiğini vurguladı. “Bu ülkenin evlatları, geleceği için görev başında can verdiler. Onların hatırası önünde başımız eğilmez, dik dururuz” dedi.
Programına Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Köyü’nde çiftçilerle yaptığı buluşmayla başlayan Dervişoğlu, üreticilerin sorunlarını dinledi. Ardından Şarköy merkeze geçen Dervişoğlu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla sohbet etti.