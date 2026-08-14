Mayıs 2023'te düzenlenen seçimlerde 44 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren İYİ Parti cephesinden istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakaş’ın ayrılığı, İYİ Parti’de son dönemde yaşanan milletvekili istifalarına bir yenisini ekledi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, söz konusu istifa haberlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Zehir zemberek sözlerle istifalara yönelik paylaşım yapan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız.

İlk kez eksilmiyoruz...

İlk kez bölünmüyoruz…

İlk kez ihanete uğramıyoruz…

Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez.

Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.."

Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız.



İlk kez eksilmiyoruz...

İlk kez bölünmüyoruz…

İlk kez ihanete uğramıyoruz…



Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez.



Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.. August 14, 2026

Meclis'e İYİ Parti listelerinden giren ancak günümüzde siaysete farklı partilerde veya bağımsız devam eden milletvekilleri şöyle:

"Ankara Milletvekili Koray Aydın

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbakır

Ankara Milletvekili Adnan Beker

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir

Konya Milletvekili Ünal Karaman

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel

İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu

Adana Milletvekili Bilal Bilici

İzmir Milletvekili Ümit Özlale

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş"