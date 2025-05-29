İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, SÖZCÜ TV canlı yayınında İpek Özbey'in moderatörlüğünde Serap Belovacıklı, Özlem Gürses ve Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtlıyor.

'HAKİKTEN SUSMAYINCA YAYINLAR SUSTURULUYOR'

SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasını eleştiren Dervişoğlu şunları söyledi:

"Hakikatler susturulamazsa yayınlar susturuluyor. Son derece üzüntü verici bir durum. hem basın özgürlüğü hem de halkın haber alma hakkının kısıtlanması açısından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sıfatıyla son derece üzgünüm. Tüm bunlar demokratik toplumda yaşanmaması icap eden meseleler. Bunların sıklıkla gündeme gelmesi de hükümetin demokrasiye bakışının sorgulanmasına vesile oluyor. Ben mahkemeden çıkacak kararın gecikmeden hatayı telafi edecek bir karar olmasını temenni ediyorum. Kaygılarım var Türkiye'de hukuk ve adaletin toplumsal beklentiye cevap verecek bir biçimde hakimiyet alanı tesis ettiğine inanmıyorum. Adaleti bekliyoruz ama adaletin tecellisine dair olan inancımız zayıflıyor. Bu kapsamda yayın karartma cezası almış SÖZCÜ TV'ye geçmiş olsun diyorum. Burada çalışan emekçilere sizler gibi kıymetli gazetecilere bir ders olarak algılanmamalı. Hayatımızın bazı döneminde aleyhimize alınan cezaların bir şeref madalyası gibi algılanması gerektiğini düşünüyorum."

'SEVR'İN İNTİKAMI ALINIYOR'

"Süreç yüzünden Türkiye uzun vadede çok büyük bir belaya uğrayacaktır. Emperyalizm Sevr'in intikamını süreçle alıyor"

'BİRLEŞTİRİCİ SÖYLEM GEREKİYOR'

"Türkiye'de benim yaş kuşağımın siyasi ayrım bulunmadan söylüyorum Terörsüz Türkiye'yi istemiyorlar denmesi büyük bir ayıptır. Dönemin devrimcileri içinde ülkücüleri için de ben bunları telaffuz ediyorum. Bu ayrışmalardan nemalanmak yerine birleştirici bir söylem geliştirmemiz gerekiyor."

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