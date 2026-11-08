İYİ Parti tarafından düzenlenen "Bayrak Açıyorum" mitinglerinin dördüncüsü Trabzon Atatürk Meydan Parkı'nda gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gaziler için özel alan ayrılan mitingde, partililerin selamlaması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında son dönemde gündemde yer alan borsa ve fon soruşturmasına değinen Dervişoğlu, sürecin siyasi ve bürokratik bağlantılarının aydınlatılması gerektiğini söyledi.

"BİZ SİZDEN KELLE DEĞİL, HESAP İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın soruşturmaya ilişkin sözlerini hatırlatan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki aydır borsa ve fon krizi ile uğraşıyoruz. İlk günden itibaren bu sıradan bir iş değil, kamu gözetiminde yapılan en büyük soygunudur diyoruz. İşin magazin yanıyla uğraşmayın; bürokratik ayağına, siyasi ayağına bakın diyoruz. Şimdi Adalet Bakanı çıkıp 'kapsamlı bir suç yapılanması var' diyor, Cumhurbaşkanı 'Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler' diyor. Açıklayın o zaman bu insanları, neden saklıyorsunuz? Biz sizden kelle değil, hesap istiyoruz hesap. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başını, BDDK üyelerini, Borsa İstanbul yönetimini siz atamadınız mı? Denetleyecek kurulları siz oluşturmadınız mı? Devleti partileştirdiniz, partinizi devletleştirdiniz, her atamayı tek imzaya bağladınız. O zaman her meselenin altında da o tek imza vardır. Sorumlusu da sensin. İşte bizim talip olduğumuz da bu düzenin değiştirilmesidir."

"4,5 TRİLYON LİRALIK DEĞER ERİDİ"

Borsada ve fonlarda yaşanan kayıplara işaret eden Dervişoğlu, Meclis'e sundukları araştırma önergelerinin kabul edilmediğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bir ay içinde borsada yaklaşık 4,5 trilyon liralık değer eridi, para piyasası fonlarından 460 milyar lira buhar oldu. Esnafın, fabrikanın, KOBİ'nin, emeklinin parası gitti. Çiftçi, sanayici, tüccar hepsi mağdur oldu. Sadece 450 bin kişinin değil, 86 milyonun hakkı söz konusu. Biz İYİ Parti olarak bir sene önceden beri uyardık, 'Bu iş böyle gitmez' dedik. 'Çözümün adresi Meclis'tir, gelin bu durumu el birliğiyle araştıralım' dedik; araştırma önergemizi reddettiler. 3-5 tutuklamayla çözülecek iş değildir bu. Her şeyin sorumlusu sensin Sayın Erdoğan. Yetki senin, karar senin, sorumluluk da senin. Şimdi hesap zamanı."

"TERÖRLE MÜCADELE" VE SÜREÇ TARTIŞMALARI

Konuşmasında kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" başlığıyla tartışılan sürece de değinen Dervişoğlu, değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı: