İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile görüşerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak Manisalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam etmesini temenni ediyorum." dedi.