TBMM açıldı. Günlerdir beklenen 'Çerçeve Yasa' görüşmeleri başladı. Partiler salonda toplanmaya başladı. İYİ Parti salona bayraklar ile girdi.

'TERÖRÜN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMÜŞSÜNÜZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuşmalarında iktidara ateş püskürerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın AKP yetkilileri sizin iktidarınız döneminde terör tırmanmaya başladı. Terörü bitirebilmek için 24 yıldır ne yaptınız? Hangi askeri kültürel ekonomik adımları attınız? Attıysanız neden başarılı olamadınız? Bugün sizi hangi şeydir ki terörün karşısında diz çökmüş bir noktaya getirmiştir?

2014 yılında bu Meclis çatısı altında bir yasa çıktı. Bu yasa size tam yetki veriyordu. Bu yasanın verdiği yetkiyi neden kullanmadınız? İçişleri Bakanınız 'dağlarda bir tek terörist kalmayacak' diyordu. Şimdi ne oldu? Buradan sesleniyorum PKK'nın cani başıyla sizi hangi şey aynı masaya oturtmuştur? İçişleri Bakanınız 86 terörist kalmış neyi bırakacaklar? demiş ve ardından siz kandildeki terör baronlarıyla bir araya gelmişsiniz. 'Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsem şehitler suratıma tükürsün demişti bakanınız. Şimdi bunları diyen adamla aynı masanın etrafında toplandınız pazarlık yapıyorsunuz.

'İHANET PROJESİNİN İMZALANDIĞI GÜN'

Silah yakma seremonisi yaptırdınız 'bu iş bitti' dediniz. Seremoniden sonra o alçaklar otomatik silahlarla basın toplantısı düzenleyip 'Biz Türkiye'yi yok etmek için kurulduk, Sevr'i geri getirmek için kurulduk' diyerek size meydan okudular. Böylesine bir ihanet projesinin imzalanacağı günü Sevr'in kabul edildiği güne denk getirdiniz. Pazartesi'ye Meclis'in yayın yapmadığı güne denk getirdiniz. Günü geldiğinde tarihin kara sayfalarında yer alacaksınız."