TBMM Genel Kurulu’nda, "Terörsüz Türkiye" süreci üzerinden İYİ Parti ile DEM Parti arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul’da söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin eleştirilerini sıraladı.

‘TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK MİTİNGLERİ DÜZENLEYECEKLERMİŞ’

Aydın, "Türkiye ne yazık ki bir tekrarlar ülkesidir. Bitmeyen ihanet planları tekerrür ederken ihanetin oyunları da yalnızca isim değiştirerek yeniden sahneye sürülmektedir. Dün 'çözüm' diyenler bugün 'barış' diyor. Dün 'süreç' diyenler bugün 'demokrasi' diyor. Dün milletin sabrını yoklayanlar bugün devletin sınırlarını zorlamaya kalkıyor ama değişmeyen bir gerçek vardır, bu millet aynı oyuna ikinci kez teslim olmayacaktır. DEM Parti çevreleri şimdi çıkmış, terörist başına özgürlük mitingleri düzenleyeceklermiş. Van'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da bu ihanet dilini meydana taşımaya hazırlanıyorlarmış. Cumhur İttifakı'nın şımarttığı, yüz verip cesaretlendirdiği terör uzantıları bebek katili alçak bir cani için sokaklara çıkacakmış. Birileri İmralı'dan talimat, Kandil'den istikamet, Ankara'dan meşruiyet devşirmeye çalışıyor. Buna siyaset denmez, buna demokrasi denmez" diye konuştu.

‘ŞEHİT KANI ÜZERİNDEN PAZARLIK KURMA TEŞEBBÜSÜ’

Aydın, "Şimdi bir de yeni kavram uydurmuşlar, sözde, akıllarınca Anayasa'ya muhalif ve 'kök yasa' diye uydurdukları kavramla iğfale kalkışıyorlar. 'Özel düzenleme' diyorlar, 'bir sefere mahsus' diyorlar, haine af için ellerinden geleni yapıyorlar, teröristlere arka kapı açma hazırlığına girişiyorlar. Bu, devlete silah doğrultanlara siyasi zemin hazırlama çabasıdır. Bu, şehit kanı üzerinden pazarlık kurma teşebbüsüdür. Bir yandan 'terörle mücadele' diyorsunuz, diğer yandan terörist başının adını meydan meydan dolaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu dil milletin sabrını zorlamaktadır. Türkiye'nin yeni bir açılıma değil, açık bir devlet aklına ihtiyacı vardır. Türkiye'nin yeni bir pazarlığa değil, net bir millî duruşa ihtiyacı vardır. Türkiye'nin İmralı'dan mesaja değil, Ankara'dan kararlılığa ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı.

‘LAFINIZI TARTIP DA KONUŞACAKSINIZ’

İYİ Partili Aydın'ın sözleri üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit söz aldı. Koçyiğit, "Eşitlikten, özgürlükten ve çokça konuşulan cumhuriyetten, cumhuriyetin ferasetinden, cumhuriyetin erdemlerinden hiç nasibini almamış bir konuşmayı hep beraber dinledik. Kendisi adına üzülüyorum, kötü söz sahibine aittir, misliyle çarpıyorum, iade ediyorum partimize ve bize dair söylenen her şeyi. Biz bu ülkenin kurucu halklarındanız, kurucu bir iradeyiz. Biz bu ülkeye hiçbir yerden gelmedik, bu ülke de birilerinin babasının malı değil, babasının çiftliği değil, o cumhuriyet de sizin babanızın tapulu malı değil. O cumhuriyet için biz bu ülkede canımızı verdik ve bu cumhuriyet demokratik olsun diye, Kürtlerin cumhuriyeti de olsun diye, Alevilerin, kadınların, bu ülkede yaşayan herkesin cumhuriyeti olsun diye de bedel ödüyoruz; cezaevinde yatıyoruz, ölüyoruz, sürgüne gidiyoruz. Onun için lafınızı tartıp da konuşacaksınız, tamam mı? Tartarak konuşacaksınız. Siz isteseniz de istemeseniz de bu ülkede Kürtler ve diğer halklar bu ülkenin asli kurucu unsuru olarak eşit, özgür ve demokratik bir cumhuriyeti inşa edecekler. Bu ülkeye barış gelecek, Kürtler ve Türkler, bu ülkenin gencecik evlatları sırf siz daha fazla oy alasınız diye, siz o koltuklarda oturasınız diye toprağa düşmeyecek" dedi.

"REFERANSINIZI KABUL ETMİYORUM"

DEM Partili Koçyiğit'in sözleri üzerine ise bu kez İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz konuştu. "Bu ülkede Cumhuriyet kurulduğundan beri zaten barış vardı" diyen Poyraz, "Bu ülkedeki barış 1984'te Eruh ve Şemdinli'de terör örgütünün baskınlarında yine bu ülkenin, bu toprakların çocukları, belki akrabalarınız, belki dostlarınız yani bu ülkede akan kana ilişkin bu hassasiyetiniz varsa 84'teki Eruh ve Şemdinli Baskınlarındaki öldürülen bu ülkenin vatandaşları için de aynı duyguya sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışıyorum. Bu ülkedeki barış o insanların katliyle bozuldu, bu ülkedeki akit, bu ülkenin kurucu iradesindeki akit terör denen musibetin bu ülkenin başına sarılmasıyla bozuldu. Bu ülkede kendisini terör örgütü olarak tanımlayan, bu ülkenin askeri ve polisi başta olmak üzere bu ülkenin yurttaşlarına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi demeden namlu doğrultanlar yüzünden oldu. Bugün sizlerin hukuk, demokrasi, adalet, özgürlük, insan hakları, bütün tespitlerinize burada kimsenin hak vermediği bir durum yok; referans noktanızda problem var, referans olarak gösterdiğiniz kişide problem var. Bu kişi terör hükümlüsü olarak ceza aldı ya. Deyin ki bana: 'Uğur, 'özgürlük' diyoruz.' Sonuna kadar özgürlük. 'Uğur, 'hukuk.' Evet, hukuk. 'Adalet.' Adalet. 'İnsan hakları.' İnsan hakları. Hepimizin hakları gasp ediliyor bu ülkede, eğer bu iktidara mensup değilsek hepimiz ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz ya da bu duygudayız, bu duygunuzu anlıyorum ama referansınızı asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.