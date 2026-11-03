İYİ Parti, AKP'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, hazırladığı başka bir videoyla yanıt verdi. AKP, yıl dönümü mesajında “Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye tarihi eserler kazandırıldığı belirtilerek millet için çalışmaya devam edileceği kaydedildi. İYİ Parti ise yanıt videosunda şu ifadeleri kullandı: “Siz kolayı seçtiniz, millete zoru kaldı. Siz zenginliği seçtiniz, millete fakirlik kaldı. Bari utansaydınız, onu bile yapmadınız.”

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