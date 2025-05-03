DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından, siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaşırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın yaptığı açıklama dikkat çekti.
Aslan, sosyal medya hesabında “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını” ifadelerini kullandı.
Allah taksiratını affetsin,— Mehmet Aslan 🇹🇷 (@Aslnmhmt) May 3, 2025
tam Türkçülük gününde Allah aldı canını.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Aort damarı yırtılan Önder, 3 gün arayla 2 kez ameliyat geçirmişti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Önder'den acı haber geldi. Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetti.