İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Fon vurgununa" ilişkin Meclis'teki odasında açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a açık çağrı" diyerek video paylaşan Çömez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

BODRUM’U MERCEK ALTINA ALIN’

Lüks villa ve yatlar. Bunlar son derece önemli. Özellikle Bodrum'u mercek altına alın. Lüks villa ve yat satışlarını tek tek inceleyin. Alıcıları, satış bedellerini, ödemelerin kaynağını ve ödemeler hangi yolla, ne zaman, ne şekilde yapılmış tek tek ortaya çıkartın. Ha bu arada küçük bir ayrıntının da altını çizeceğim. Yabancı bayraklı yatlar. Mesela İngiliz bayraklı, Malta bayraklı, Panama bayraklı. Bu yatları mercek altına alın. Ve bu yatların asıl sahiplerini, sicile kayıtlı maliklerini tek tek bulun. Ne zaman, nasıl alınmış, ne kadar para ödenmiş, paranın kaynağı ne? Bunun izini sürün. Keza 1 Eylül 2026 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Londra ve Dubai, bakın iki önemli adres veriyorum: Londra ve Dubai. Buralara yapılan seyahatleri inceleyin. Özel uçak seferleri, tarifeli uçak seferleri, kimler gitti, ne kadar kaldı, kimler geri döndü? Kimler hala Londra'da ve Dubai'de? Bunları bulun, çıkartın.

‘SON 5 YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ LÜKS VİLLALARI ARAŞTIRIN’

Bunların aynı zamanda para transferlerini mercek altına alın. Yurt içi, yurt dışı. Para transferlerini tek tek inceleyin ve aradaki bağlantıları bulun. Bakın karşınıza nasıl inanılmaz, nasıl korkunç ve kirli ilişkiler ağa çıkacak. Özellikle Ankara ve İstanbul'u söylüyorum. Bu iki şehirde son beş yıl içerisinde alınmış lüks villaları tek tek mercek altına alın. Tapu kayıtlarını inceleyin. Ne zaman, hangi bedelle satın alınmış ve paranın kaynağı neymiş? Bunları araştırın. Ödemeler nasıl yapılmış, hangi yolla yapılmış? Bunları bulun, çıkartın. Ve bu villalar kimin adına alınmış, halen bu villalarda kim oturuyor? Bakın bu çok önemli. Yani başkasının adına yapılan o çantacı işlemleri var ya, villalarda da yapıldı. Kimlerin adına alınmış ve halen bu villaların gerçek sahibi kimler ve kim oturuyor orada? Bunları tek tek çıkartın.

‘ELİMİZDE BELGELERLE VE ÖRNEKLERİYLE VAR’

Bunlardan bir tanesi çok konuşuldu. Gündoğdu Gıda. Bakın bu Gündoğdu Gıda 2024 yılında açılıyor. Halka 35 liradan aynı seyirde devam ediyor. Sonra Şubat 26'da biraz hareketleniyor. Ve baktığınızda Temmuz 26'da zirveye çıkıyor ve ondan sonra çöküyor. Bu Gündoğdu Gıda'da manipülasyonu yapan Pusula Holding. Bakın bu Gündoğdu Gıda'nın hissesini 105 milyar liraya çıkartmışlar. Ve aynı tarihte baktığınızda diğer alternatifler son derece düşük. Yani diğer alternatiflere baktığımızda fiyatlarının son derece düşük olduğunu görüyorsunuz. Tabiatıyla buradan Gündoğdu Gıda üzerinden yapılmış vurgun. Elimizde net belgeleriyle ve örnekleriyle var. Bu vurgun gibi diğer şirketlerde ne kadar ne zaman vurgun yapılmış. İşte bu Gündoğdu Gıda üzerinden yapılan vurgun esnasında, bu süreç esnasında pusula holdingin sahibi bu 28 yaşındaki AKP'li Rabia işaretli bu delikanlı AKP'nin parlak çocuğu Man Adası'ndan 1 milyar liraya dünyanın en lüks jetlerinden birini aldı bu çocuk.