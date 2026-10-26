İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon piyasalarındaki usulsüzlük iddialarına yönelik açıklamaları nedeniyle AKP Genel Merkezi tarafından hakkında açılan 500 bin liralık manevi tazminat davasına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, "Arkadaşlarınızın ceplerine indirdikleri yetmedi de benim 500 bin lira helal parama mı göz diktiniz? 2 milyar vurgun yapan bir genel başkan yardımcısına WhatsApp grubundan çıkarma cezası veriliyor; ancak bu vurgunu dile getiren bana 500 bin liralık tazminat davası açılıyor" diye sordu.

"10 BİN DOLARINIZ EKSİK KALMIŞ, ONU DA BENDEN İSTİYORSUNUZ"

Hakkında açılan davaya tepki gösteren Kavuncu, millet nezdindeki saygınlığın ölçüm yerinin mahkeme salonları değil sokaklar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin cebinden ve hazinesinden yüz milyarlarca dolar buharlaştırdılar ama sanırım 10 bin dolarları eksik kalmış; bunu da benden istiyorlar. Millet nezdindeki saygınlığınızı görmek istiyorsanız sokağa çıkın. Çıktığınızda söylediklerimin çok hafif kaldığını, milletimizin bu konuda çok daha ağır ifadeler kullandığını göreceksiniz. Bu yolsuzluğa biz mi yol açtık arkadaşlar? Örneğin SPK’nın yönetim kurulunda İYİ Partili bir adalet bakanının eşi mi vardı? Ya da bu yolsuzluğa sebep olan bir şirketin yönetim kurulunda İYİ Parti'nin Tuzla ilçe başkanı mı vardı? Yaşanan yolsuzlukta bizim genel başkan yardımcılarımız Sayın Erhan Usta ve Sayın Burak Dalgın'ın adı mı geçti? Sayın Müsavat Dervişoğlu adı geçen yetkililerin atamasını yapan kişi miydi? Bu nasıl bir anlayıştır?"

"2 MİLYAR VURGUN YAPANA WHATSAPP CEZASI, BANA 500 BİN TL DAVA"

Vatandaşların asıl faillerden hesap sorulmasını beklediğini ifade eden Kavuncu, AKP yönetiminin asıl sorumlulara dokunamadığını öne sürdü:

"Ben mi yaptım bu hırsızlığı, ben mi yaptım bu yolsuzluğu? Bu vurgunun sebebi ben miyim? Siz asıl dava açmanız gereken kişilere dava açmaktan bile aciz bir durumdasınız. Arkadaşlarınızın ceplerine indirdikleri yetmedi de benim 500 bin lira helal parama mı göz diktiniz? 2 milyar vurgun yapan bir genel başkan yardımcısına WhatsApp grubundan çıkarma cezası veriliyor; ancak bu vurgunu dile getiren bana 500 bin liralık tazminat davası açılıyor."

"CANIMIZDAN BAŞKA VERECEK ŞEYİMİZ KALMASA DA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Davanın bir susturma ve gözdağı çabası olduğunu vurgulayan İYİ Parti Sözcüsü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu davanın anlamı şu; 'Davayı açtık, sen konuştuğun sürece devam edeceğiz' diyorlar. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bu milletin hakkını savunmak ve aramak için her gün daha yüksek sesle konuşacağız. Canımızdan başka verecek bir şeyimiz kalmasa da bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Anayasa’nın bizlere verdiği siyaset yapma hakkını elimizden almaya kalkışacak kadar kendinizi kaybetmiş ve arsızlaşmış durumdasınız. Bu tehditlerle bizleri sindiremezsiniz. Millet vicdanında mahkum olan bizler değil, sizlersiniz."