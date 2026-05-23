İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen “İYİ Partili bazı milletvekillerinin MHP’ye katılacağı” yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Paçacı, kendisinin de aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin MHP’ye geçeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu iddiaların “algı operasyonu” olduğunu ifade etti. Açıklamasında benzer iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini hatırlatan Paçacı, “Bu haberlerin tamamı masa başından yönetilmiş siyasi mühendislik çalışmalarından ibarettir” dedi. İYİ Parti’nin yükselişe geçtiğini ve toplumda karşılık bulduğunu savunan Paçacı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ortaya koyduğu siyasi çizginin bazı kesimleri rahatsız ettiğini öne sürdü. Paçacı açıklamasında, “İYİ Parti dimdik ayakta. Bizler de Genel Başkanımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi. İddialar, gazeteci Sinan Burhan’ın bir televizyon programında, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye geçeceğini öne sürmesinin ardından gündeme gelmişti.

