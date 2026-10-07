İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda fon krizine ilişkin yaptığı konuşmada, "Yanarsam yakarım" şeklinde tehditler olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a "Bu tehditlere boyun eğmeyin" çağrısında bulundu. Usta, "Meclis'te komisyon kurulması son derece önemlidir. Kurulacak komisyonun da öyle çoğunluğa göre filan değil, grubu bulunan partilerden ortak eşit sayıda üye ile yapılması gerekir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Başkanvekili Adan, yürütmenin son dönemde meydana gelen gelişmeler hakkında İç Tüzük gereğinde gündem dışı söz talebi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın gündem dışı konuşma yapacağını söyledi.

Bu kapsamda Cevdet Yılmaz, Genel Kurul'da milletvekillerine sunum yaptı. Yılmaz'ın sunumunun ardından grubu bulunan siyasi parti grupları değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaşanan olayın üç ayağı ve bir "yancısı" olduğunu söyleyerek, "Birinci ayağı bürokrasi. Sizin atadığınız, hiçbir ehliyeti, liyakati olmadan sadakati ve hırsızlığı nedeniyle atadığınız bürokratlar var bu işin içinde. İkincisi siyaset var. Bir kısım AK Parti elitleri... Diğeri ne? Özel sektör... Yancısı kim? Yancısı kara para. Mafya boyutu var işin" dedi.

"KAYIP 822 MİLYAR TL DEĞİL ÜÇTE BİRİ OLACAKTI"

Sürecin daha önce gündeme geldiğini ve müdahale edilmediğini savunan Usta, "Mehmet Şimşek dediği vakit bu işin üzerine gidilmiş olsaydı, o gün bu tarz tedbirler yapılsaydı 822 milyar lira değil onun üçte biri kadar bir kayıpla iş çözülecekti. Mesele mevzuat meselesi değildir" ifadelerini kullandı.

Denetleyici kurumları eleştiren Usta, "İngilizcede bunlar için tabiri siz çok iyi bilirsiniz, watchdog derler. Yani bekçi köpeği derler düzenleyici denetleyici otoritelere. Şimdi siz bir tane havlayan veya sesini çıkartan düzenleyici denetleyici otorite gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü hırsız tanıdık, hırsız içeride" diye konuştu.

"17 MART'TA TAHVİL İHRAÇ ETTİLER, 22 MİLYAR LİRA BORÇLANMAYA İZİN VERİLDİ"

Tahvil ihraçları ve ödenemeyen borç miktarlarına dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Tera Yatırım Bankası, tahvil ihraç ediyor. Tahvil ihracı nedir? Milletten para toplamaktır. Tera Yatırım Bankası ne zaman tahvil ihraç ediyor? 17 Mart'ta tahvil ihraç ediyor. Tera Yatırım Bankası ile ilgili şaibeler ayyuka çıktığı bir dönemde 22 milyar lira borçlanmasına SPK izin veriyor. Siz de devleti yönetiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Milletin şimdi 5 Ekim'de ödeme günü vardı. 5 milyarı faizle 6 milyardı, ödeyemedi. 17 milyar daha anapara ödemesi var. Onu da ödeyemeyecek. Milletin parası o şekilde orada batmış olacak.

Bugün konuştuğumuz hırsız olduğu tescillenen Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı kim? Serdar Turhan. Ya siz Serdar Turhan'la 14 Mart 2026'da fotoğraf veriyorsunuz. Devlet protokolüne davet etmişsiniz. Beraber açılış yapıyorsunuz. Emre Tezmen kim? Emre Tezmen'i kim Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesi yaptı? Finansal sistemin kozmik odası. Bugün tutukladığınız, hırsız ve soyguncu dediğiniz kişiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesi kim yaptı? Yine Erdin Özel. Erdin Özel Tera Portföy'ün yönetim kurulu başkanı. Kimin akrabası? Çok yukarılarda kimin akrabası? Kimin akrabası olduğunu bize söylemek durumundasınız."

"20 MİLYAR DOLARIN NERESİ SINIRLI ALAN? 455 BİN TEKİL YATIRIMCI VAR"

Krizin boyutunun küçültülmeye çalışıldığını ifade eden Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi işte söylüyorlar. 'Efendim çok sınırlı bir alanda olacak'. Hiç öyle bir şey değil. 20 milyar doların neresi sınırlı alan? Çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. 455 bin tekil yatırımcı var. 6 milyon 500 bin borç yatırımcısı var. İkincisi, 'dış saldırı var'. Üçüncüsü, 'soru soranı suçla'. Dördüncüsü, 'muhalefete yüklen'. Beşincisi de 'Sonuna kadar da gideceğiz' diyeceksiniz. Hayati Yazıcı'nın oğluyla ilgili meselede niye yarım saat içerisinde tedbir kararını kaldırdınız? Ömer Çelik'le ilgili iddialar var. Ömer Çelik ve Osman Arıkan Nacar, onun abisi Halil Nacar, biliyorsunuz Halil Nacar yönetiyor, belediye başkan adayınızdı sizin. Bu Ömer Çelik - Osman Arıkan Nacar ilişkisinin açıklanmaya ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı da bu meselenin birinci derecede hem siyasi açıdan hem idari açıdan sorumlusudur.

"TBMM'DE EŞİT SAYIDA ÜYEYLE KOMİSYON KURULMALIDIR"

'Yanarsam yakarım' tehditleri var. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bu kurula, Sayın Yılmaz, sizden de istirhamımız, bu tehditlere boyun eğmeyin. Kim yanacaksa yansın. Bu milletin malını kim soyduysa, bu devletin kurumlarını kim çürüttüyse, bu yolsuzluğu, hırsızlığı kim yaptıysa yansın. Meclis'te komisyon kurulması son derece önemlidir. Kurulacak komisyonun da öyle çoğunluğa göre filan değil, grubu bulunan partilerden ortak eşit sayıda üye ile yapılması gerekir. Bunun bulaşma riski, yayılma riski son derece fazladır. Eğer bu işin üzerine doğru gidilmezse, MSCI'ın bizim kategorimizi düşürerek gelişmekte olan ülke kategorisi aşağı düşürülmesi durumunda bu bulaşma riskinin, yayılma riskinin çok net bir şekilde ortaya çıktığını göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir bakın bakalım son 2 yılda düzenleyici denetleyici otoritelerin içerisini boşaltmak için getirdiğiniz kanun tekliflerine ve yasalaştırdığınız kanunlara bir bakın."

DALGIN: "MÜNFERİT BİR HADİSE DEĞİL, 17 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI"

İYİ Parti Balıkesir Burak Dalgın, karşı karşıya olunan tablonun teknik veya mali bir muhasebe hadisesi olmadığını vurgulayarak, kamu gözetiminde örgütlü bir suçla karşı karşıya bulunulduğunu söyledi. Söz konusu olayın büyüklüğüne ve parasal hacmine dikkati çeken Dalgın, şöyle konuştu:

"Milyar dolarlar havada uçuşuyor. 1 milyar lira dediğimiz paranın günde 1 milyon lira mevduat faizi var. Bizim orta direk vatandaşımız iki anahtara hasretken bir ev, bir araba almayı artık hedef olmaktan çıkarmışken 1 milyar lirayla 125 tane İstanbul'da daire alınıyor. 1 milyar dolar dediğiniz şey, ayda 100 bin lira kazanan 1000 kişinin 40 yıl boyunca bütün kariyeri boyunca aldığı ücret demek. Buharlaştı denen 17 milyar dolar denen para 300 bine yakın sosyal konut yapmak demek. 1.5 milyondan fazla insanı asgari ücretle çalıştırabilmek demek. Her evladımıza 4 sene boyunca ücretsiz bir öğün sıcak yemek verebilmek demek.

"MSCI İKAZ ETTİ, TASFİYEDEN BİR GÜN ÖNCE 227 MİLYAR TL ÇEKİLDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı bundan bir sene önce 4 Kasım 2025'te 'fonlarda manipülasyonu biliyoruz' dedi. Hiçbir şey yapmadı. Bu iş ne zamana kadar seyredildi? 10 ay boyunca seyredildi. Ta ki MSCI yabancılar bu işe 'dur' diyene kadar. Tasfiye kararından bir gün önce 650 hesap, 227 milyar lira aldı, çekti, gitti. Hesap başı 400 milyon liradan bahsediyoruz. Bu 650 hesabın kim olduğunu da tabii ki merak ediyoruz. Hiç bilinmeyen bir hisse ile 2.2 milyar liraya satarken millete satabiliyor musunuz satamıyor musunuz meselesi. İktidar Partisi'nin geçen haftaya kadar Genel Başkan Yardımcısı olan şahıs 5 ayda parasını 16'ya katladı. Dünyanın en büyük yatırımcısı Warren Buffett bunun için 14 sene uğraşmak zorunda.

"ÇÖZÜM İÇİN 5 MADDELİK HAREKAT PLANI"

Yetki bugün sizde. Bu yetki bizde olsaydı biz 5 maddelik bir harekat planı işletirdik. Birincisi uyarılara kulak tıkayan, direksiyonda uyuyan insanlar, arabayı duvara vuranlar o arabayı tekrar süremezler. İkincisi meselenin asli sahibi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve davet ederdik ve işin mali, adli ve siyasi taraflarının araştırılması için grubu olan her partiden eşit üyeden müteşekkil bir komisyonu kurardık. Üçüncüsü verileri hızlı bir şekilde açıklardık. Dördüncüsü temel prensipleri ve yol haritasını izah ederdik. Getirinin bireysel, riskin kamusal olmayacağını açıklardık. En önemlisi bir daha böyle bir şey olmaması için bütün paydaşlarla toplanıp bir yol haritası çıkarırdık."