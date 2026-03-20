

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı emeklileri zorlarken, bayram ikramiyesi bu yıl da beklentileri karşılamadı.

ÇÖMEZ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İYİ Partili Turhan Çömez, Osmaniye’de AKP İl Başkanlığı önündeki uzun kuyrukları gösteren bir video paylaştı.

Çömez, “Emekliye ikramiye yok, parti binalarında harçlık mı dağıtılıyor?” diye sordu.

“BAYRAM HARÇLIĞI MI DAĞITILIYOR?”

Çömez açıklamasında, “Emekliye bayram ikramiyesi vermeyen AK Parti, parti binalarında bayram harçlığı mı dağıtıyor? Zarflarda ne kadar var, 1500 TL mi? AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ diye sunduğu bu mu?” ifadelerini kullandı.