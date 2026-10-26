Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde öğle saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir araç hırsızlığı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cadde üzerinde seyreden araçların önüne atlayarak trafiği durdurmaya çalıştı. Sürücülerin bir kısmı ani manevralarla şahıstan uzaklaşmayı başardı.

YOLA YATIP ARACI DURDURDU, KAPUTA ÇIKTI

Şüphelinin aniden asfaltın üzerine yatması üzerine, seyir halindeki bir sürücü ezmemek için hafif ticari aracını durdurmak zorunda kaldı. Aracın durmasını fırsat bilen şahıs, yerden kalkarak hızla aracın kaputuna çıktı.

SÜRÜCÜ AŞAĞI İNİNCE DİREKSİYONA GEÇİP KAÇTI

Aracının üzerine çıkan şahsa müdahale etmek ve ne olduğunu anlamak isteyen talihsiz sürücü kapıyı açıp aşağı indi. Tam bu sırada kaputtan aşağı atlayan şüpheli, açık bırakılan kapıdan içeri süzülerek direksiyonun başına geçti. Gaza basan hırsız, göz göre göre hafif ticari aracı çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Akılalmaz hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Aracının çalınmasıyla büyük şok yaşayan sürücünün ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.