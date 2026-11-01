Adıyaman'da yaşanan akılalmaz trafik kazasında bir kadının yardımseverliği az kalsın canına mal oluyordu. Olay, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP REFÜJE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 AGM 855 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler yavaşlarken, o esnada 02 AGZ 291 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Didem K., kazazedelere yardımcı olmak ve durumu kontrol etmek amacıyla aracını güvenli bir noktaya çekerek aşağı indi.

YARDIM ETMEK İSTERKEN BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

Didem K., kaza yapan otomobilin yanına doğru yürüdüğü sırada yoldan hızla geçen başka bir otomobilin çarpmasıyla savrularak asfalta düştü. Talihsiz kadına çarpan vicdansız sürücü ise durup yardım etmek yerine gaza basarak hızla olay yerinden kaçtı.

DURUMU İYİ, FİRARİ SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevredekilerin dehşet içinde yaptığı ihbar üzerine adrese derhal polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Didem K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından arkasına bile bakmadan kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için güzergâhtaki kamera kayıtlarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.