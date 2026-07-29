AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren şarkıcı Gülben Ergen, deprem öncesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’u tanımadığını söyledi.

BEN ARTIK YOKUM

Depremde AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği’ne bağış yaptığını belirten Ergen, Ahbap’a özel bir yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

Gülben Ergen mağdur insanlara destek verdiği için başına gelenleri sıralayarak isyan etti:

“Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında savcılığa şikayet edildim. Narin davası için tehdit edildim. Rojin davasında linçlendim. Haluk Levent konusunda hangi gerekçeyle ifadem istendiğini bilmiyorum.

İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum.”

Dün gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Hayko Çepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifade için adliyeye geldi.

Ahbap Derneği’ne kayyum atandı

Tutuklu Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Derneği’ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Dernek yönetimi Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’a devredildi.