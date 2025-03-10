Ali Macit

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerinin yüzünü güldürecek anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. “İyilikler Çarşısı” adıyla başlatılan bu proje, hastalar ve aileleri için hem alışveriş deneyimi hem de büyük bir dayanışma ve moral etkinliği sundu.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde geçtiğimiz haftasonunda iki gün düzenlenen etkinlikte, LÖSEV’e kayıtlı binlerce hasta ve ihtiyaç sahibi aile bir araya geldi.

Çocuklar ve aileler, kendileri için hazırlanan özel alışveriş alanlarında günlük ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılarken, eğlenceli etkinlikler ve sürprizlerle dolu bir şenlik atmosferi yaşadı.

LÖSEV, Türkiye genelinde 100 bini aşkın hastaya 26 yıldır sağlık, eğitim ve maddi-manevi destek sağlıyor. Türkiye’de her yıl 2000 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorluyor. Böyle durumlarda vakıf destek olmaya çabalıyor.