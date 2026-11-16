İzmir’de İZBAN hattında meydana gelen katener teli arızası, seferlerde aksamalara neden oldu. Alsancak İstasyonu’nda arızalanan bir trene müdahale edildiği sırada katener telinin kopması üzerine Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak yolcu ulaşımına kapatıldı.

Arıza nedeniyle tren seferleri Kemer-Halkapınar istasyonları arasında devam ediyor. Halkapınar ile Alsancak arasındaki ulaşımın sağlanması için alternatif güzergahlar devreye alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme kapsamında yolcuların Halkapınar-Alsancak arasında 845 numaralı Demiryolu Takviye Hattı otobüsleri ve tramvayları kullanabileceği bildirildi.

Öte yandan, kopan katener telinin onarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.