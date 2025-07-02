İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İzBB) yönelik "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 100'ün üzerinde kişi gözaltına alınırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun görüntüleri servis edildi.
Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntülerde İzmir Emniyet Müdürlüğü haberin künyesine "Kameraman" olarak yazıldı.
Görüntülerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.
8 AY ÖNCEKİ OPERASYON ÇIKTI
Ancak paylaşılan ve basına servis edilen görüntülerin 22 Ekim 2024'teki "Aliağa Limanlarında Rüşvet Operasyonu"na ait olduğu ortaya çıktı.