Gastronomi uzmanları, yüksek ısıda formunu koruyan ve mangal yapımına en uygun olan alternatifleri teknik özellikleriyle birlikte açıkladı. Yapılan analizler, beyaz etli bazı türlerin açık ateşte hızla nem kaybederek dağılmasını önleyecek doğru tercihleri ortaya koyuyor.

PASİFİK HALİBUTU

Pasifik halibut balığı, hafif lezzeti ve yoğun etli dokusu sayesinde fırınlama ve ızgara gibi yüksek sıcaklık gerektiren yöntemlere tam uyum sağlıyor.

Uzmanlar, bu balığın az miktarda tuz ve karabiberle pişirilebileceği gibi zengin sos ve marinatları da bünyesine kolayca emdiğini belirtiyor.

HAZIR MARİNELİ SOMON

Somon balığı, hazır marine soslarıyla birleştirildiğinde yüksek ateşte suyunu kaybetmeden pişebilen pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Zengin yağ oranına sahip olan bu tür, açık ateşte pişirildiğinde sulu kalarak piknikler ve bahçe barbeküleri için ideal bir alternatif sunuyor.

KIRMIZI LEVREK

Kırmızı levrek, pulları temizlenip kelebek şeklinde kesilerek taze otlar, limon ve zeytinyağı eşliğinde açık ateşte rahatlıkla hazırlanabiliyor.

Yoğun dokusu sayesinde piştikçe hafif isli bir aroma kazanan bu balık, narin tadını kaybetmeden yüksek ısıda formunu muhafaza ediyor.

KILIÇBALIĞI

Kılıçbalığı, karakteristik yoğun balık kokusu barındırmaması ve etsi dokusu nedeniyle deniz ürünü tüketmekte zorlananlar için alternatif oluşturuyor.

Yüksek ateşte şeklini tamamen koruyan bu yoğun yapı, özellikle mangalda şiş kebap ve marine edilmiş büyük parçalar halinde pişirilmeye imkan tanıyor.