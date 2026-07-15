

Bingöl'de gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz salep topladığı belirlenen 4 kişi ile biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye toplam 4 milyon 195 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Kiğı Açıkgüney Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle birlikte biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik denetim yaptı. Çalışmalarda, koruma altındaki bitki ve hayvan türlerine yönelik yasa dışı faaliyetler mercek altına alındı.

İZİNSİZ SALEP TOPLAYAN 4 KİŞİYE MİLYONLUK CEZA

Denetimlerde, nesli tehlike altında bulunan salep bitkisinin yumrularını gerekli izinler olmadan topladığı belirlenen 4 kişi hakkında işlem yapıldı. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında söz konusu kişilere toplam 2 milyon 796 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

BİYOKAÇAKÇILIK YAPANLAR DA TESPİT EDİLDİ

Ekipler, biyokaçakçılık kapsamında değerlendirilen hayvan türleri ve bunlara ait türevleri izinsiz topladığı belirlenen 2 kişi hakkında da işlem başlattı. Bu kişilere toplam 1 milyon 398 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.