

Her sene yıllık izne çıkıldığı halde bazı kurallar bilinmiyor. Bunlardan biri de ücretli yıllık izne çıkan işçilerin bilmediği haklar arasında yer alan ücretin peşin ödenmesine dair kanun maddesi. Ancak bu kural, Türkiye'deki işverenler tarafından doğru uygulanmıyor.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 57'nci maddesinde yıllık izin ücretine dair kurallar açıkça belirtiliyor. Maddede "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır." ifadeleri bulunuyor.

Başka bir ifadeyle, bir işçi 14/07/2025 tarihinde izne çıkıp 21/07/2025 tarihinde iş başı yapması halinde, izinde geçen 7 günlük ücretini, işveren, işçi izne çıkmadan maaş hesabına yatırması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç "İş Kanunu 57'inci maddesi uyarınca, işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır” hükmünün olduğunu söyledi.

YARGITAY KARARI DA BULUNUYOR

Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin 2025/2024 esas 2025/2487 numaralı kararında (karar tarihi 10/03/2025) uyuşmazlığın giderilmesine dair olarak işçiyi haklı bulmuş ve işçinin yıllık izne çıkmadan önce ücretinin peşin ödenmemesi sebebiyle haklı fesihle tazminatını alarak işten ayrılmasını uygun görmüştü.

İŞÇİNİN İSTMESİ DEĞİL, İŞVERENİN VERMESİ GEREKİYOR

Yargıtay'ın kararında "4857 sayılı Kanun'un 57/1 hükmü ve 103'üncü maddesi ile Yönetmelik'in ilgili hükümleri dikkate alındığında; işverence yıllık ücretli izin kullanan her işçiye, izin dönemine ilişkin ücretinin izne başlamadan evvel peşin olarak verilmesi veya avans olarak ödenmesi mutlak emredici şekilde düzenlenmiş olup bunun için işçinin ayrıca yıllık izin ücretinin ödenmesi hususunda bir talepte bulunmasına gerek yoktur." denildi.

KÖTÜ NİYET OLABİLİYOR

İşçiler eğer işten ayrılmak istiyor ve tazminatları da birikmişse istifa etmek istemiyor. Bu yüzden yıllık izne çıkıp, izin süresindeki ücretlerini izne çıkmadan alamadığı için haklı fesih yapma yöntemine başvuruyor.

Davalı şirketler ise, işçinin önceki yıllarda da izinde geçen sürelerin paralarının yatırılmadığını savunsa da Yargıtay, İş Kanunu'nun 57'nci maddesine dikkat çekerek kötü niyetin olmadığını, ücretin işverence talep olmaksızın işçinin maaş hesabına yatırılması gerektiğine dair karar veriyor.