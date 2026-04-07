

Son 30 yılda İsviçre’de üretilen geleneksel peynirlerde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Özellikle Emmental gibi klasik Avrupa peynirlerinin ayırt edici özelliği olan “delikler” giderek azalıyor. Uzmanlar bunun başlıca nedenleri arasında, süt üretiminde artan otomasyon ve hijyen standartları olduğu söyledi.

Eskiden ineklerden süt elle sağılırken, süte saman gibi doğal partiküller karışabiliyordu. Bu küçük “safsızlıklar”, peynirdeki deliklerin oluşumunu sağlayan bakterilerin gelişimini tetikliyordu. Ancak modern sağım makineleri sayesinde bu tür parçacıklar neredeyse tamamen ortadan kalktı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Geleneksel görünümün kaybolması üzerine üreticiler harekete geçti. İsviçre Emmental Birliği tarafından açılan dava sonrası mahkeme, peynirde yapay şekilde “göz” (delik) oluşumuna izin veren bir yöntemin kullanılmasının önünü açtı. Bu kararın ardından İsviçre Federal Tarım Bakanlığı, organik saman çiçeklerinden elde edilen özel bir tozun kullanımını onayladı. Söz konusu ürün, delik oluşumundan sorumlu bakterilerin gelişimini destekleyecek.

ÜRETİCİLER KARARDA MEMNUN

Konuya ilişkin SwissInfo platformuna konuşan usta peynir üreticisi Andreas Brunner, kararı olumlu karşıladığını belirtti. "Yıllar içinde deliklerin sayısı ciddi biçimde azaldı” diyen Brunner, yeni yöntemi aktif olarak kullandığını ifade etti. Her 600 kilo peynir için çok az miktarda bu tozdan eklediğini söyleyen Brunner, “Bu yöntem peynirimdeki delikleri yeniden iyileştirdi" dedi.