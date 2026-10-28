Türkiye'de stratejik tarım ürünleri arasında yer alan ve uyuşturucu madde riskine karşı üretimi yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlanan sanayi kenevirinde hasat hareketliliği yaşanıyor. Samsun’da belirlenen sınırlı pilot bölgelerden birinde izinle ve jandarmanın sıkı güvenlik tedbirleri eşliğinde ekimi yapılan yerli tohumlar, aylar süren titiz bakımın ardından olgunlaşma evresini tamamladı.

HASAT ÖNCESİ THC TESTİNDEN GEÇTİ

Gelişim sürecinde boyu 3 ila 4 metreye ulaşan tarlalarda hasat düğmesine basılmadan önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziraat mühendisleri numune mesaisi yaptı. Bitkilerin tepe sürgünlerinden ve yapraklarından alınan örnekler, uyuşturucu etkisi bulunup bulunmadığının tespiti için yetkili laboratuvarlarda titizlikle incelendi.

Yapılan testlerde psikoaktif madde olan THC oranının yasal sınır olan yüzde 0,2'nin çok altında çıktığı kesinleşti. Tarımsal üretimin tamamen sanayi amaçlı olduğunu belgeleyen resmi onay raporunun imzalanmasıyla birlikte bölgede hasat için yeşil ışık yakıldı.

JANDARMA HASADI ADIM ADIM İZLEDİ

Hasat günü tarlanın çevresinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçak hasat veya yetkisiz kişilerin tarlaya yaklaşmasını engellemek amacıyla hem karadan devriyeler görev yaptı hem de termal kameralı dronlarla havadan kontrol sağlandı.

Özel kesici bıçaklara sahip biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle birlikte tonlarca kenevir gövdesi ve tohumu ayrıştırılarak kamyon kasalarına dolduruldu. Yükleme işleminin her aşaması tutanak altına alınarak mühürlendi ve sevkiyat araçları işleme tesislerine doğru yola çıktı.

FABRİKALARDA TEK TEK DÖNÜŞECEK

Devlet denetimindeki hasattan elde edilen rekolte, sanayinin pek çok kritik koluna yerli ham madde sağlayacak. Bitkinin dayanıklı sap kısımları teknik tekstilde, çuval ve halat yapımında, ayrıca otomotiv kapı panelleri ile ses yalıtım kompozitlerinde kullanılacak. Elde edilen tohumlar gıda takviyesi, kuş yemi ve kozmetik sektörünün talep ettiği doğal yağ üretiminde kullanılırken, arta kalan lifli odunsu kısımlar ise inşaat sektöründe yangına ve neme dayanıklı ekolojik hafif beton üretiminde hammadde olarak kullanılacak.