İngiltere'nin Surrey bölgesinde yaşayan çiftçi Robert Fidler, imar izni almadan arazisine gerçek bir şato inşa etti. Yetkililerin fark etmemesi için 12 metre yüksekliğinde saman balyalarıyla gizlenen yapı, açılan davaların ardından yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı.

ŞATOYU YETKİLİLERDEN NASIL GİZLEDİ?

Surrey bölgesinde 2007 yılında gündeme gelen olayda Robert Fidler, belediyeden yapı ruhsatı talep etmeden arazisinde inşaat başlattı. Fidler, kuleleri ve taş duvarları bulunan şatonun dışarıdan görünmesini engellemek için yapının etrafını 12 metre yüksekliğinde dev saman balyalarıyla çevirdi. İnşaat süreci boyunca balyaların arkasında kalan yapı yetkililer tarafından fark edilmedi.

YASADAKİ DÖRT YIL KURALINDAN YARARLANMAK İSTEDİ

Çiftçinin bu yönteme başvurmasının temelinde dönemin imar mevzuatı yer alıyordu. Yasal düzenlemeye göre dört yıl boyunca tespit edilmeyen kaçak yapılar yıkım kapsamı dışında kalıyordu. Fidler, bu süreyi tamamlayarak şatoyu yasal hale getirmeyi planladı.

Dört yıllık sürenin dolmasının ardından çiftçi, yapının etrafını saran saman balyalarını kaldırdı. Ortaya çıkan taş şato bölgede ve yerel yönetimde büyük şaşkınlık yarattı. Durumu tespit eden belediye yetkilileri yapının kaldırılması için dava açtı ve uzun süren hukuk mücadelesinin sonunda şatonun yıkılmasına karar verildi.