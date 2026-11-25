Türkiye'de sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni satış düzenlemeleri için hazırlıklar sürüyor. Tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğünün sınırlandırılması planlanırken, İzlanda'da yaklaşık 25 yıldır uygulanan yöntem yeniden gündeme geldi.

İzlanda'da uzun süredir uygulanan sistem kapsamında sigara paketlerinin satış noktalarında doğrudan görülmesine izin verilmiyor. Tütün ürünleri, müşterilerin dışarıdan göremeyeceği özel dolaplarda muhafaza ediliyor. Yaklaşık 25 yıldır devam eden uygulamayla sigara paketlerinin renk, tasarım ve marka gibi görsel özelliklerinin tüketiciler üzerindeki tanıtım etkisinin azaltılması hedefleniyor.

SİGARA ALMAK İSTEYENLER KATALOĞA BAKIYOR

İzlanda'daki sistemde sigara satın almak isteyen müşteriler, ürünleri açık raflardan seçemiyor. Bunun yerine satış noktalarında bulunan kataloglar üzerinden markaları ve fiyatları inceleyebiliyor. Bu yöntemle sigara paketlerinin görsel açıdan dikkat çekmesinin önüne geçilmesi ve tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğünün azaltılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'DE DE YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Türkiye'de de sigara kullanımını azaltmak amacıyla yeni satış düzenlemelerinin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, tütün ürünlerinin satış noktalarında dışarıdan görünmeyen kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi öngörülüyor. Planlanan düzenlemelerle sigara paketlerinin satış alanlarındaki görünürlüğünün sınırlandırılması ve reklam etkisinin azaltılması hedefleniyor.