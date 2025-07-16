İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda 2021 yılından bu yana meydana gelen 12’nci volkanik patlama sonrası, bölge halkı ve turistler tahliye edildi. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), yer kabuğunda yaklaşık 700 ila 1.000 metre uzunluğunda bir yarık oluştuğunu ve magmanın yüzeye ulaştığını bildirdi.

Patlamayla birlikte gökyüzüne yoğun duman sütunları yükselirken, canlı yayın görüntülerinde lav akıntıları net şekilde görüldü. Yetkililer, volkanik hareketliliğin etkilerini yakından izliyor.

Son patlama, Nisan ayında yine aynı bölgede yaşanan ve lavların Grindavik kasabasındaki koruyucu bariyerleri aşarak tahliyelere neden olduğu olayın ardından geldi. O patlamada da Blue Lagoon Spa’daki turistler ile bölge sakinleri apar topar tahliye edilmişti.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

IMO, mevcut patlamanın altyapıya doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, "GPS ölçümleri ve yer kabuğu deformasyon verilerine göre, patlamanın nispeten küçük çaplı olduğu düşünülüyor" denildi. Buna rağmen olası risklere karşı önlem amacıyla bölgedeki tahliyeler hızla başlatıldı.

İzlanda'nın kamu yayın kuruluşu RUV'un polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turistler bölgedeki kamp alanlarından ve ülkenin ünlü turistik noktalarından biri olan Blue Lagoon kaplıcasındaki beş yıldızlı otelden tahliye edildi.