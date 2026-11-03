Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısıtma ihtiyacı artıyor. Yatak odasındaki kaloriferi sürekli açık tutmadan da gece boyunca sıcak kalmak mümkün. İzlandalıların yıllardır uyguladığı bazı alışkanlıklar, hem konforlu bir uykuya yardımcı oluyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

Dalgıç kuşu tüyünden yapılan yorgan kullanıyorlar

İzlanda'da birçok kişi, "ædardúnn" adı verilen özel yorganları tercih ediyor. Bu yorganlar, ördek yavruları yuvadan ayrıldıktan sonra elle toplanan dalgıç kuşu tüyleriyle hazırlanıyor.

Son derece hafif olan bu tüyler, ısıyı muhafaza etme konusunda oldukça başarılı. Böylece en soğuk gecelerde bile vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı oluyor. Üstelik ağır yorganlara ihtiyaç duymadan sıcak bir uyku ortamı sağlıyor.

Yatmadan önce sıcak su havuzuna giriyorlar

İzlandalıların uyku öncesi alışkanlıkları yalnızca yatak seçimiyle sınırlı değil. Bazı kişiler, yatmadan önce sıcaklığı 38 ila 42 derece arasında değişen jeotermal havuzlarda vakit geçiriyor.

"Pottur" adı verilen bu sıcak su havuzları, kasların gevşemesine ve günün yorgunluğunun atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yatak odasında ışığı tamamen engelleyen karartma perdeleri kullanmak da ülkede yaygın alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Tek kalın yorgan yerine birkaç kat örtü kullanıyorlar

İzlanda'da ve diğer İskandinav ülkelerinde soğuk gecelere karşı uygulanan yöntemlerden biri de yatak takımlarını katmanlı şekilde hazırlamak.

Tek ve kalın bir yorgana güvenmek yerine birkaç ince battaniye kullanılıyor. Yorganın üzerine eklenen bir battaniye veya yatağın belirli bölümlerine serilen örtüler, vücut ısısının korunmasına yardımcı oluyor.

Bu katmanların arasında kalan hava, ısı kaybını azaltıyor. Özellikle ayakları sık üşüyenler için yatağın alt kısmına fazladan bir battaniye yerleştirmek de önerilen yöntemler arasında bulunuyor.

Yatmadan önce ekranlardan uzaklaşıyorlar

İzlandalıların uyku öncesi rutinlerinde dinlenmeye zaman ayırmak da önemli bir yer tutuyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri, ülkede Noel döneminde uygulanan "Jólabókaflóð" geleneği.

Bu geleneğe göre 24 Aralık'ta birbirlerine kitap hediye eden insanlar, akşam saatlerini kitap okuyarak geçiriyor. Bu sakin zaman dilimine genellikle sıcak bir içecek de eşlik ediyor. Böylece ekranlardan uzaklaşarak zihnin dinlenmesine fırsat veriliyor.

Düzenli uyku saatlerine dikkat ediyorlar

Soğuk havalarda daha rahat uyumak için uyku düzenini korumak da önem taşıyor. Uyku döngüsünü takip eden uygulamalar, kişinin dinlenme sürecini izlemesine ve uyanma saatini buna göre ayarlamasına yardımcı olabiliyor.

Yatakta kullanılan örtüleri doğru seçmek, uyku öncesinde gevşemek ve düzenli saatlerde uyumak gibi basit alışkanlıklar bir araya geldiğinde kış gecelerini daha konforlu hale getirebiliyor. Üstelik bunun için yatak odasının sıcaklığını sürekli artırmak gerekmiyor.